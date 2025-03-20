صاروخ من اليمن يصيب 13 إسرائيليًا وإجلاء نتنياهو من الكنيست

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إجلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس، حيث كان يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على أحد قوانين الميزانية العامة لعام 2025.
وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصاروخ قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية، لكن القناة الـ12 العبرية قالت إن الصاروخ تم اعتراضه بعد اختراقه الحدود، مضيفة أن طائرة قادمة من لندن في طريقها للهبوط بمطار بن غوريون غيّرت مسارها في اللحظات الأخيرة بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.
وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، أن "القوة الصاروخية نفّذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين2، وحققت العملية هدفها بنجاح".
وأضاف أن "تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ومستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية وإسناد إخواننا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".
ويشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، في حين ردّت إسرائيل بضربات على مواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن تتوقف الهجمات مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
الجزيرة
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