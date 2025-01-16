صحفيون يقاطعون مؤتمر بلينكن ويتهمونه بدعم الحرب على غزة

07:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717080 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قاطع صحفيون مؤتمرًا صحفي يعقده وزير الخارجية الامريكي، انتوني بلينكن مساء اليوم الخميس. اضافة اعلان





واتهم الصحفيون في المؤتمر الذي يسبق انتهاء حقبة بلينكن وزيرًا للخارجية الأمريكية، بدعم الحرب على قطاع غزة، حيث سأله أحدهم "لماذا لا تقف أمام محكمة العدل الدولية؟".