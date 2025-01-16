صحفيون يقاطعون مؤتمر بلينكن ويتهمونه بدعم الحرب على غزة

واتهم الصحفيون في المؤتمر الذي يسبق انتهاء حقبة بلينكن وزيرًا للخارجية الأمريكية، بدعم الحرب على قطاع غزة، حيث سأله أحدهم "لماذا لا تقف أمام محكمة العدل الدولية؟".
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