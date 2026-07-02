صحيفة: أوبن إيه.آي تقترح نقل حصة 5% لإدارة ترامب

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الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة فاينانشال تايمز الخميس، بأنّ شركة أوبن إيه.آي ناقشت نقل حصة قدرها 5% للحكومة الأميركية. اضافة اعلان





وأشار التقرير إلى أن الترتيب المقترح سيتضمن قيام شركات أميركية أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي بنقل حصة مماثلة للحكومة، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى مستعدة للقيام بذلك.





