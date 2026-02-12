الخميس 2026-02-12 11:50 ص

صحيفة بريطانية تكشف عن الشخصية التي أزاحت شبح الحرب بين إيران وأمريكا

صحيفة بريطانية تكشف عن الشخصية التي أزاحت شبح الحرب بين إيران وأمريكا
صحيفة بريطانية تكشف عن الشخصية التي أزاحت شبح الحرب بين إيران وأمريكا
 
الخميس، 12-02-2026 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت "فايننشال تايمز" أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لعب دورًا محوريًا في تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.اضافة اعلان


أبرزت صحيفة "فايننشال تايمز" الدور الحيوي الذي اضطلع به وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في احتواء الأزمة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، عبر جهود وساطة هدفت إلى تجنيب المنطقة اندلاع نزاع مسلح.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيدان رصد مرونة غير مسبوقة من واشنطن حيال الملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالمطلب الملحّ بوقف طهران الكامل لتخصيب اليورانيوم، الذي ظل لسنوات عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

ونقلت الصحيفة عن فيدان تأكيده أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لإعادة النظر في هذا الشرط الجوهري، في خطوة قد تمهّد لتسوية دبلوماسية.

ولفت الوزير التركي إلى أن إيران، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتمسك بحقها في التخصيب السلمي، ما يجعل المرونة الأميركية عاملًا محوريًا في كسر الجمود.

غير أن فيدان حذّر من مغبة توسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا أخرى حساسة، كبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، معتبرًا أن الإصرار على حل جميع الملفات دفعة واحدة، أو التشدّد في مطالب ثانوية، قد يُفقد الفرصة الدبلوماسية المتاحة ويقود المنطقة إلى حرب جديدة.

وأكد أن كلا الطرفين يُبديان، في الوقت الراهن، نية صادقة للتوصل إلى اتفاق نووي، شرط الحفاظ على مسار تفاوضي واقعي ومحدود الأهداف.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

أخبار محلية بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

عربي ودولي تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

المرأة والجمال أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

ف

اقتصاد محلي نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

تكنولوجيا اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

ي

عربي ودولي البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

فلسطين الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة



 






الأكثر مشاهدة