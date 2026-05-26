طريق مسدود وضربة مرتقبة .. روسيا تلوّح بتوسيع الحرب

الوكيل الإخباري- تحدث محللون استراتيجيون عن وصول الحرب في أوكرانيا إلى حالة من الجمود العسكري على مختلف الجبهات، في ظل تطورات ميدانية متسارعة تشمل استخدام أسلحة متقدمة وهجمات بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي.





وأشاروا إلى أن المشهد الحالي يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا العسكرية، مع تزايد قدرة المسيّرات على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، مقابل استمرار روسيا في تطوير واستخدام أنظمة تسليح جديدة ما زالت قيد الاختبار.



وفي هذا السياق، جرى ربط الخطاب الروسي الأخير وتطورات بعض الأنظمة الصاروخية بمؤشرات على احتمال دخول الحرب مرحلة أكثر تصعيداً، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة جغرافياً.



كما لفتت التحليلات إلى أن استمرار حالة الجمود قد يدفع نحو خيارات عسكرية أكثر خطورة في المرحلة المقبلة، في ظل تداخل الحسابات العسكرية والسياسية بين الأطراف الدولية المنخرطة في الصراع.







