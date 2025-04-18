عشرات القتلى في قصف لقوات الدعم على الفاشر

وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر، إن قوات الدعم نفذت قصفا مدفعيا عشوائيا ومتفرقا استهدف أحياء سكنية في المدينة أمس الخميس.
وأضافت في بيان أن من بين القتلى نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب إصابة 40 شخصا بجروح بالغة تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأفادت الفرقة بأن قواتها صدت أمس هجوما على المحور الشمالي الشرقي تكبد خلالها الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واوضحت أن الأوضاع في الفاشر تحت السيطرة وأن القوات المسلحة هناك متماسكة.
الجزيرة
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