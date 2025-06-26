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على خطى ترامب.. ساعر يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
 
الخميس، 26-06-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا "الفساد" عبر "صفقة إقرار بالذنب".اضافة اعلان


وأفاد موقع "واينت" العبري بأن وزير الخارجية الإسرائيلي علق على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو، قائلا إنه "بينما كانت النيابة تعمل على إعداد الاستجواب، ركز نتنياهو على التحضير للحملة التاريخية التي تشنها إسرائيل ضد إيران".

وأضاف ساعر أن رئيس الوزراء "أجبر على الإدلاء بشهادته كل يوم في محاكمة فقدت قيمتها واستمرت أكثر من خمس سنوات".

وذكر الموقع  العبري أن ساعر كرر اقتراح القضاة للنيابة بإعادة النظر في "تهمة الرشوة" بالقضية ودعا إلى إنهاء القضية من خلال صفقة "الإقرار بالذنب".

روسيا اليوم
 
gnews

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عربي ودولي على خطى ترامب.. ساعر يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

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