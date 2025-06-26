على خطى ترامب.. ساعر يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

وأفاد موقع "واينت" العبري بأن وزير الخارجية الإسرائيلي علق على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو، قائلا إنه "بينما كانت النيابة تعمل على إعداد الاستجواب، ركز نتنياهو على التحضير للحملة التاريخية التي تشنها إسرائيل ضد إيران".
وأضاف ساعر أن رئيس الوزراء "أجبر على الإدلاء بشهادته كل يوم في محاكمة فقدت قيمتها واستمرت أكثر من خمس سنوات".
وذكر الموقع العبري أن ساعر كرر اقتراح القضاة للنيابة بإعادة النظر في "تهمة الرشوة" بالقضية ودعا إلى إنهاء القضية من خلال صفقة "الإقرار بالذنب".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
دعوة عربية لتعاون دولي ضد المخدرات: توحيد القوانين وتعزيز الوقاية
-
لابيد: ليس من المفترض لترامب أن يتدخل في إجراءاتنا القانونية
-
سياسي ألماني يقيم فرص إجراء محادثة هاتفية بين ميرتس وبوتين
-
ترامب يتوعّد إسبانيا: رسوم مضاعفة إذا لم ترفع إنفاقها الدفاعي
-
إيران: نحتفظ بحقنا الكامل في الطاقة النووية السلمية وفق القانون الدولي
-
ترامب يطلب المزيد من المسيّرات والصواريخ في ميزانية الدفاع
-
ترامب يهاجم مراسلة "سي إن إن": يجب طردها فورا
-
واينت: طالب في جامعة بن غوريون تلقى أموالاً من إيران مقابل مهام أمنية