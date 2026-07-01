الأربعاء 2026-07-01 07:28 م

عون: ذهبنا إلى المفاوضات بعد فشل تجربة الحروب

عون: ذهبنا إلى المفاوضات بعد فشل تجربة الحروب
عون: ذهبنا إلى المفاوضات بعد فشل تجربة الحروب
 
الأربعاء، 01-07-2026 07:19 م
الوكيل الإخباري-   شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، على أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، ولم تستسلم ولم تتنازل عن حقوقها"، وأنها ذهبت إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب.اضافة اعلان


وأكد عون أن صيغة الأطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

ونوه الرئيس اللبناني بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة"، وقال:"جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان".

وأوضح أنه "يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى".

كما أكد عون أنه "لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة".
 
 


gnews

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