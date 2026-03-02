الإثنين 2026-03-02 09:15 ص

عون: لن نسمح بتكرار استخدام لبنان منصة لحروب إسناد

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
 
الإثنين، 02-03-2026 07:29 ص
الوكيل الإخباري-   شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن إطلاق الصواريخ من لبنان يستهدف جهود الدولة لإبقاء البلاد بعيدة عن المواجهات الخطِرة في المنطقة.اضافة اعلان


وقال "لن نسمح بتكرار استخدام لبنان منصة لحروب إسناد لا علاقة لنا بها ولن يقبل اللبنانيون بذلك".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

عربي ودولي ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

20 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

عربي ودولي رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

علم تركيا

عربي ودولي تركيا: تعليق عبور المسافرين برحلات اليوم الواحد على الحدود الإيرانية

أونصات ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

مبنى مطار إربيل الدولي

عربي ودولي إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب مطار إربيل في كردستان العراق

رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

عربي ودولي رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل



 






الأكثر مشاهدة