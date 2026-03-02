عون: لن نسمح بتكرار استخدام لبنان منصة لحروب إسناد

07:29 ص

الوكيل الإخباري- شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن إطلاق الصواريخ من لبنان يستهدف جهود الدولة لإبقاء البلاد بعيدة عن المواجهات الخطِرة في المنطقة. اضافة اعلان





وقال "لن نسمح بتكرار استخدام لبنان منصة لحروب إسناد لا علاقة لنا بها ولن يقبل اللبنانيون بذلك".





