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غارات أميركية تستهدف شمال صنعاء والحوثيون يحذّرون

يحيى سريع متحدثا في تجمع داعم لفلسطين بالعاصمة اليمنية صنعاء
يحيى سريع متحدثا في تجمع داعم لفلسطين بالعاصمة اليمنية صنعاء
الأحد، 19-01-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) بأن 4 غارات أميركية استهدفت، فجر اليوم الأحد، منطقة الأزرقين شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وسط تحذير حوثي من أي هجوم أثناء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان الحوثيون قد حذروا ما أسموه "القوات المعادية في البحر الأحمر" من "مغبة أي عدوان" على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحوثيون في بيان: "القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

وأعلن الحوثيون، مساء أمس السبت، تنفيذ هجوم استهدف "هدفين حيويين" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، باستخدام صاروخين قالت الجماعة إنهما "حققا أهدافهما بنجاح".

وكان عبد الملك الحوثي قد هدد، الخميس، بمواصلة هجماته ضد إسرائيل إذا لم تحترم اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الهدنة في غزة لمدة 42 يوماً وتدخل حيز التنفيذ الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

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ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

الجزيرة

 
gnews

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