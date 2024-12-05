غارة ثالثة جنوبي لبنان

وكانت طائرات الاحتلال شنت قبيل ذلك غارتين على بلدة يارون. يأتي ذلك في إطار انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع.
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