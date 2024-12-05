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غارة ثالثة جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 05-12-2024 02:46 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في وقت مبكر اليوم الخميس غارة على مجرى نهر الليطاني في بلدة زوطر جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وكانت طائرات الاحتلال شنت قبيل ذلك غارتين على بلدة يارون. يأتي ذلك في إطار انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع.
 
gnews

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