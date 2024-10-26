غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء التصعيد المُستمر بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن شعوره "بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط" في أعقاب الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف في إيران.

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