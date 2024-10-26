 
السبت 2024-10-26 08:53 م
 

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء التصعيد المُستمر بالشرق الأوسط

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
السبت، 26-10-2024 06:56 م

الوكيل الإخباري-   أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن شعوره "بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط" في أعقاب الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف في إيران.

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وقال غوتيريش في بيان إن أعمال التصعيد، كافة، مُدانة ويجب أن تتوقف، مطالبا كل الأطراف بوقف جميع الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وبذل أقصى الجهود لمنع نشوب حرب إقليمية شاملة والعودة إلى مسار الدبلوماسية.

 
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