غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء التصعيد المُستمر بالشرق الأوسط

وقال غوتيريش في بيان إن أعمال التصعيد، كافة، مُدانة ويجب أن تتوقف، مطالبا كل الأطراف بوقف جميع الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وبذل أقصى الجهود لمنع نشوب حرب إقليمية شاملة والعودة إلى مسار الدبلوماسية.
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