الخميس 2025-06-26 02:55 م
 

فرنسا تعلن أنها ساعدت إسرائيل بالتصدي للمسيرات الإيرانية

ا
أرشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري - صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مساء أمس الأربعاء بأن الجيش الفرنسي شارك في جهود اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وقال ليكورنو خلال نقاش برلماني حول الوضع في الشرق الأوسط: "أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام الأخيرة خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها جمهورية إيران الإسلامية ضد إسرائيل، سواء بأنظمة أرض-جو أو بطائراتنا المقاتلة من طراز رافال".

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وأشار الوزير الفرنسي إلى أن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي و1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.


وكانت إسرائيل بدأت في 13 يونيو الجاري بمهاجمة إيران، بزعم أنها تهدف لتدمير قدراتها على تطوير أسلحة نووية وكذلك تدمير قدراتها الصاروخية.

 

RT

 
gnews

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