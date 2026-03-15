فرنسا تنفي إعداد خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "دعمت انفتاح السلطات اللبنانية على محادثات مباشرة مع إسرائيل واقترحت تسهيلها"، مشددة على أن تحديد جدول أعمال أي محادثات محتملة "يعود للطرفين، وفقط للطرفين".
وجاء الموقف الفرنسي عقب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي أفاد بأن باريس أعدت مقترحا لإنهاء الحرب يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل، وأن هذا المقترح قيد المراجعة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب التقرير، يقوم المقترح على إطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدعم أميركي وفرنسي، بهدف التوصل إلى إعلان سياسي خلال شهر واحد، يمهد لاحقا لاتفاق دائم لعدم الاعتداء بين الطرفين.
كما يتضمن المقترح إعادة تموضع الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وتنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب الحالية.
غير أن الخارجية الفرنسية شددت على أن باريس لا تطرح خطة خاصة بها، بل تركز على دعم أي مسار دبلوماسي يمكن أن يفتح الباب أمام محادثات مباشرة بين الجانبين.
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز
-
السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال في هذا الموعد
-
إيطاليا: الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع أزمة مضيق هرمز
-
الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات واسعة على عدة مناطق في إيران
-
ستارمر: بريطانيا لن تنجر إلى الحرب الإيرانية وفتح مضيق هرمز ليس سهلا
-
عراقجي: طهران لم تطلب وقف إطلاق النار
-
الولايات المتحدة تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار