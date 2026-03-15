فرنسا تنفي إعداد خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "لا توجد خطة فرنسية" لوقف الحرب الدائرة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن مبادرة فرنسية لإنهاء النزاع.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "دعمت انفتاح السلطات اللبنانية على محادثات مباشرة مع إسرائيل واقترحت تسهيلها"، مشددة على أن تحديد جدول أعمال أي محادثات محتملة "يعود للطرفين، وفقط للطرفين".



وجاء الموقف الفرنسي عقب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي أفاد بأن باريس أعدت مقترحا لإنهاء الحرب يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل، وأن هذا المقترح قيد المراجعة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.



وبحسب التقرير، يقوم المقترح على إطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدعم أميركي وفرنسي، بهدف التوصل إلى إعلان سياسي خلال شهر واحد، يمهد لاحقا لاتفاق دائم لعدم الاعتداء بين الطرفين.



كما يتضمن المقترح إعادة تموضع الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وتنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب الحالية.