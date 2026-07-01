فلسطين تؤكد: لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية

09:16 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وفي التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة الطارئة، بما يعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، والحفاظ على كرامتهم في أماكن وجودهم كافة، بما في ذلك قطاع غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار المضيفة. اضافة اعلان





وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأن عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها إلى استكمال أعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.



وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها لأي تصريحات تنتقص من دور الأونروا دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقوق اللاجئين، استناداً إلى القرار 194.



كما رفضت الخارجية جميع المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، كمصطلح "غزة الجديدة" الذي يحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح "شعب غزة"، مشددة على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والشتات، وفي جميع أماكن وجوده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.



وفي الوقت نفسه، ذكّرت بأن دولة فلسطين قد رحبت بخطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، كما رحبت بإنشاء اللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية التي تنسق أعمالها مع السيد ملادينوف ومكتب الارتباط للحكومة الفلسطينية.



وشددت الخارجية على أن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وأن السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي للشعب الفلسطيني وقيادته، مثمنةً الدعم الدولي الثابت للأونروا ولولايتها المتجددة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات إلى احترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على وجوب حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها، بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.





