فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية

وبعد فرز أكثر من 99% من بطاقات الاقتراع، حصل دي لا إسبريا على 49.67% من الاصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه السناتور اليساري إيفان سيبيدا الذي حصل على 48.69%، وفقا لنتائج رسمية.
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