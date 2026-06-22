الإثنين 2026-06-22 08:11 ص

فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية

https://www.alwakeelnews.com/story/778677
علم كولومبيا
 
الإثنين، 22-06-2026 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   فاز المحامي البارز المدعوم من الولايات المتحدة، أبيلاردو دي لا إسبريا، بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا الأحد، في تحول حاد نحو اليمين في البلاد، حيث تعهد بشن حرب على تجار المخدرات.اضافة اعلان


وبعد فرز أكثر من 99% من بطاقات الاقتراع، حصل دي لا إسبريا على 49.67% من الاصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه السناتور اليساري إيفان سيبيدا الذي حصل على 48.69%، وفقا لنتائج رسمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يعفه

فن ومشاهير ثلاثي الدراما السورية يخطف الأنظار بدبكة جماعية - فيديو

إعلان هام من السفارة الأردنية في واشنطن لجماهير النشامى

أخبار محلية إعلان هام من السفارة الأردنية في واشنطن لجماهير النشامى

https://www.alwakeelnews.com/story/778677

عربي ودولي فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية

بعد أزمة قلبية مفاجئة.. نقل فنانة مصرية إلى العناية المركزة

فن ومشاهير بعد أزمة قلبية مفاجئة.. نقل فنانة مصرية إلى العناية المركزة

أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس

الطقس أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس

جانب من المفاوضات

عربي ودولي إيران: انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الإثنين

أسعار النفط تنخفض عالمياً اليوم الإثنين

أسواق ومال أسعار النفط تنخفض عالمياً اليوم الإثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 