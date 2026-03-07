فيدان يحض طهران على "الحذر" بعد اعتراض صاروخ

وقال فيدان في مؤتمر صحافي في إسطنبول "لقد تحدثنا مع أصدقائنا في إيران وأخبرناهم أنه إذا كان صاروخا طائشا، فهذا أمر آخر. قد يكون حادثا معزولا، ولكن إذا تكرر الأمر، ننصحكم بتوخي أقصى درجات الحذر، لا ينبغي لأحد في إيران أن يُقدم على مثل هذه المغامرة".
