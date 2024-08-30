قائد بالجيش الإيراني: قواتنا في أعلى مستوى من الاستعداد

الوكيل الإخباري- كشف قائد رفيع المستوى في الجيش الإيراني إن القوات الإيرانية في أعلى مستوى من الاستعداد والقوة القتالية.



ونقلت وسائل إعلام عن القائد الذي لم تفصح عن اسمه، إن الجيش الإيراني يعزز قوته ويرصد التهديد من الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

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وأضاف أن القوات الإيرانية تستطيع رصد أي جسم طائر للعدو ومخفي عن أجهزة الرادار من مسافات بعيدة.