قائد بالجيش الإيراني: قواتنا في أعلى مستوى من الاستعداد

ونقلت وسائل إعلام عن القائد الذي لم تفصح عن اسمه، إن الجيش الإيراني يعزز قوته ويرصد التهديد من الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.
وأضاف أن القوات الإيرانية تستطيع رصد أي جسم طائر للعدو ومخفي عن أجهزة الرادار من مسافات بعيدة.
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