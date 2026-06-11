الخميس 2026-06-11 09:48 م

قاليباف: سترون إيران مختلفة ​

ب
أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري- حذّر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى وكبير مفاوضي إيران في المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، من "مأزق لا نهاية له"، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران ليل الخميس.

اضافة اعلان


وكتب قاليباف على منصة إكس "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ستعيد تشكيل المشهد إلى الأسوأ، تفجّر البنى التحتية للطاقة والأسواق، وتسبب مأزقا لا نهاية له ستعلقون فيه على مدى أعوام".


وأضاف "سترون إيران مختلفة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية منتخب النشامى يستقر في المركز 63 عالميا في تصنيف "فيفا"

تعبيرية

طب وصحة فوائد الكرز.. فاكهة صغيرة بقيمة غذائية كبيرة

تعبيرية

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع للإصابة بدوالي الساقين

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الصرايرة والديك

ل

أسواق ومال تراجع حاد في أسعار النفط بعد تصريحات ترامب حول إلغاء الضربات على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلغي الضربات ضد إيران ويعلن عن توقيع اتفاق قريبا

كاظم الساهر

فن ومشاهير كاظم الساهر يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للسيدة فيروز

ب

اقتصاد محلي الأردن.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 