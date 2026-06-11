قاليباف: سترون إيران مختلفة ​

وكتب قاليباف على منصة إكس "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ستعيد تشكيل المشهد إلى الأسوأ، تفجّر البنى التحتية للطاقة والأسواق، وتسبب مأزقا لا نهاية له ستعلقون فيه على مدى أعوام".
وأضاف "سترون إيران مختلفة".
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