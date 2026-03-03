قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان

الثلاثاء 2026-03-03 11:24 ص

الثلاثاء، 03-03-2026 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه منح الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإذن للتقدّم والسيطرة على أراضٍ إضافية داخل الأراضي اللبنانية، بذريعة منع إطلاق النار باتجاه المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.اضافة اعلان


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


