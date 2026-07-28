الثلاثاء 2026-07-28 09:46 ص

قرار جديد في مصر بشأن معاملات الأجانب داخل البلاد

قرار جديد في مصر بشأن معاملات الأجانب داخل البلاد
قرار جديد في مصر بشأن معاملات الأجانب داخل البلاد
 
الثلاثاء، 28-07-2026 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل في مصر، بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.اضافة اعلان


وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء نبّه جميع مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.

وأضاف المنشور: "على جميع العاملين ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاة تنفيذها عند تقديم الخدمات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة".

وكانت الأجهزة المعنية قد وجهت تحذيراً حاسماً لكافة المقيمين، مؤكدة أنه لن يتم التعامل من قبل مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات داخل البلاد.
 
 


gnews

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