قطر: سنواصل السعي إلى خفض التصعيد في صراع إيران

أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مقابلة مع شبكة سكاي نيوز   إن الدوحة ستواصل السعي إلى خفض التصعيد مع إيران.

وأضاف في المقابلة: "سنواصل التحدث مع الإيرانيين، وسنواصل السعي إلى خفض التصعيد... ما حدث يشكل هزة كبيرة جدا في مستوى الثقة التي تحكم العلاقة مع إيران".

وشدد على أهمية ضمان توقف إيران عن شن هجمات على دول الخليج ودول أخرى ليست طرفا في هذه الحرب.

 
 


