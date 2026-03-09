قطر: سنواصل السعي إلى خفض التصعيد في صراع إيران

وأضاف في المقابلة: "سنواصل التحدث مع الإيرانيين، وسنواصل السعي إلى خفض التصعيد... ما حدث يشكل هزة كبيرة جدا في مستوى الثقة التي تحكم العلاقة مع إيران".
وشدد على أهمية ضمان توقف إيران عن شن هجمات على دول الخليج ودول أخرى ليست طرفا في هذه الحرب.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية
-
التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية
-
البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة
-
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة شرق منطقة الجوف
-
محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة
-
إسرائيل تعلن قصف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في قلب طهران
-
رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا
-
بالفيديو .. محمد بن زايد يوجه رسالة؛ الإمارات بخير