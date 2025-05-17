قمة بغداد.. رئيس الوزراء العراقي يعلن تأسيس صندوق عربي لإعادة الإعمار

وقال السوداني إن الإبادة الجماعية في غزة قد بلغت من البشاعة ما لم تشهده كل صراعات التاريخ، خلال كلمته مع انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد اليوم.
وأضاف السوداني "رؤيتنا لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه".
وأعلن رئيس الوزراء عن 18 مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك.
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