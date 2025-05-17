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قمة بغداد.. رئيس الوزراء العراقي يعلن تأسيس صندوق عربي لإعادة الإعمار

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
 
السبت، 17-05-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مبادرة تأسيسية لصندوق عربي يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب.

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وقال السوداني إن الإبادة الجماعية في غزة قد بلغت من البشاعة ما لم تشهده كل صراعات التاريخ، خلال كلمته مع انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد اليوم.


وأضاف السوداني "رؤيتنا لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه".


وأعلن رئيس الوزراء عن 18 مبادرة لتنشيط العمل العربي المشترك.

 
gnews

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