قمة خليجية أميركية في الرياض تزامنا مع زيارة مزمعة لترامب

تأتي الدعوة قبل زيارة مزمعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل.
وخلال ولايته الأولى بنى ترامب علاقات وثيقة مع دول الخليج، بما في ذلك السعودية.
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