قمة خليجية أميركية في الرياض تزامنا مع زيارة مزمعة لترامب

10:50 م

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الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر، الخميس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه "دعوة لقادة دول مجلس التعاون لحضور القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة الرياض". اضافة اعلان





تأتي الدعوة قبل زيارة مزمعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل.



وخلال ولايته الأولى بنى ترامب علاقات وثيقة مع دول الخليج، بما في ذلك السعودية.