كوريا الجنوبية.. اتهام الرئيس السابق مون جيه-إن بتلقّي الرشوة

الوكيل الإخباري- وجهت النيابة الكورية الجنوبية اليوم الخميس تهمة تلقي الرشوة للرئيس السابق مون جيه-إن، وتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران.



ووُجهت إلى الرئيس السابق مون، الذي شغل منصب رئيس كوريا الجنوبية من عام 2017 إلى 2022، تهمة الفساد، فيما وُجهت إلى النائب السابق لي سانغ-جيك، مؤسس شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت"، تهمتا تقديم الرشوة والإخلال بالأمانة.

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ويتهم مون وابنته دا-هيه بتلقي رشوة بشكل غير مباشر، من خلال راتب ومدفوعات أخرى حصل عليها صهره السابق، واسمه العائلي "سيو"، من شركة الطيران.



وقد تم تعيين سيو (الصهر) مديرا تنفيذيا في شركة الطيران بعد تعيين لي في منصب رئيس الوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مارس 2018.



وتشتبه النيابة في أنه تم تعيين لي مقابل تعيين سيو في شركة الطيران، خاصة نظرا إلى افتقار صهره للخبرة في صناعة الطيران في ذلك الوقت.