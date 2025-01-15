كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يرفض الإدلاء بأقواله

وأوضح مسؤول في مكتب التحقيق في إحاطة صحفية أن نائب رئيس المكتب لي جيه-سيونغ بدأ الاستجواب مع يون ابتداء من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، لكنه علم بأن الرئيس يرفض الإدلاء بشهادته.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ "لي" الاستجواب المسائي في الساعة 2:40 ظهرا.
وقال المسؤول إن يون يخضع للاستجواب في غرفة استجواب مزودة بخاصية تسجيل الفيديو حاليا، ولكن لم يتم تسجيل الجلسة بسبب رفض يون.
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