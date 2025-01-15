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كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يرفض الإدلاء بأقواله

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أرشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- قال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية إنه جرى استجواب الرئيس المعزول يون سيوك-يول لمدة ساعتين ونصف خلال الصباح في أعقاب احتجازه، لكنه يرفض الإدلاء بأقواله.

وأوضح مسؤول في مكتب التحقيق في إحاطة صحفية أن نائب رئيس المكتب لي جيه-سيونغ بدأ الاستجواب مع يون ابتداء من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، لكنه علم بأن الرئيس يرفض الإدلاء بشهادته.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ "لي" الاستجواب المسائي في الساعة 2:40 ظهرا.

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وقال المسؤول إن يون يخضع للاستجواب في غرفة استجواب مزودة بخاصية تسجيل الفيديو حاليا، ولكن لم يتم تسجيل الجلسة بسبب رفض يون.

 

RT

 
gnews

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