كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يرفض الإدلاء بأقواله

الوكيل الإخباري- قال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية إنه جرى استجواب الرئيس المعزول يون سيوك-يول لمدة ساعتين ونصف خلال الصباح في أعقاب احتجازه، لكنه يرفض الإدلاء بأقواله.



وأوضح مسؤول في مكتب التحقيق في إحاطة صحفية أن نائب رئيس المكتب لي جيه-سيونغ بدأ الاستجواب مع يون ابتداء من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، لكنه علم بأن الرئيس يرفض الإدلاء بشهادته.



وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ "لي" الاستجواب المسائي في الساعة 2:40 ظهرا.

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وقال المسؤول إن يون يخضع للاستجواب في غرفة استجواب مزودة بخاصية تسجيل الفيديو حاليا، ولكن لم يتم تسجيل الجلسة بسبب رفض يون.

RT