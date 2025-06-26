لبنان: شهيد وجريح جراء استهدافهم بمسيرة إسرائيلية

وبحسب ما أفاد به مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت، فقد قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بساتين الوزاني لترهيب المزارعين ومنعهم من ممارسة عملهم في المنطقة، مثلما قام بتفجير منازل في بلدة حرلا بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة غزيرة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعا.
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