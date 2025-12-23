ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة

وقال الدبيبة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، نعى مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، وعدد من مرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".
وأكد الدبيبة أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إسنبوغا في أنقرة مساء اليوم، ما أدّى إلى استشهاد رئيس الأركان محمد الحداد، والفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، والعميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، والأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، والأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، المصوّر الإعلامي بمكتب رئيس الأركان.
وأوضح أن "الوفد كان قد اختتم زيارة رسمية ناجحة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بايركتار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر، قبل أن يُفجع الوطن بهذه الفاجعة الأليمة".
واعتبر الدبيبة أن "هذا المصاب الجلل يُشكّل خسارة وطنية فادحة للمؤسسة العسكرية ولكل أبناء الشعب الليبي"، مشيدًا بالراحلين كـ"رجال أوفياء خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ، وكانوا نموذجًا في الانضباط والمسؤولية والانتماء".
وأعلن عن تأبين رسمي للشهداء، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث.
وقدّم المصدر، نيابةً عن القيادة العامة للجيش الليبي، أحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الشهداء ورفاقهم في المؤسسة العسكرية، سائلًا المولى عز وجل أن "يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".
