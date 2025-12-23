الأربعاء 2025-12-24 12:31 ص

ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة

ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة
ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة
الثلاثاء، 23-12-2025 11:28 م
الوكيل الإخباري-   نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رسميًا رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه، إثر تحطم طائرتهم قرب أنقرة مساء اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وقال الدبيبة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، نعى مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، وعدد من مرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".

وأكد الدبيبة أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إسنبوغا في أنقرة مساء اليوم، ما أدّى إلى استشهاد رئيس الأركان محمد الحداد، والفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، والعميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، والأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، والأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، المصوّر الإعلامي بمكتب رئيس الأركان.

وأوضح أن "الوفد كان قد اختتم زيارة رسمية ناجحة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بايركتار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر، قبل أن يُفجع الوطن بهذه الفاجعة الأليمة".

واعتبر الدبيبة أن "هذا المصاب الجلل يُشكّل خسارة وطنية فادحة للمؤسسة العسكرية ولكل أبناء الشعب الليبي"، مشيدًا بالراحلين كـ"رجال أوفياء خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ، وكانوا نموذجًا في الانضباط والمسؤولية والانتماء".

وأعلن عن تأبين رسمي للشهداء، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث.

وقدّم المصدر، نيابةً عن القيادة العامة للجيش الليبي، أحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الشهداء ورفاقهم في المؤسسة العسكرية، سائلًا المولى عز وجل أن "يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة برودة القدمين المستمرة.. علامة تحذيرية لمشكلات صحية متعددة

الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

الطقس الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

ل

أسواق ومال "غازبروم": الاستهلاك العالمي للغاز يتجاوز التوقعات في 2025 رغم العوامل السياسية

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

عربي ودولي النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

ل

أخبار محلية الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة

عربي ودولي ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة



 






الأكثر مشاهدة