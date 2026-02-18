مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

ووفقًا ليونيفزيون نوتيسياس، تم تأجيل الجلسة بناءً على طلب من فريق الدفاع عن مادورو، حيث استند الادعاء إلى مشاكل تتعلق بالجدولة واللوجستيات. وفي نهاية المطاف، اتفق الطرفان على إعادة تحديد موعد الجلسة.
وأفادت القناة التلفزيونية بأن "الجلسة الثانية ستُعقد في 26 مارس 2026، في محكمة فيدرالية بنيويورك؛ بعد أن كانت مقررة سابقًا في 17 مارس".
في يناير، أُعلن أن الجلسة القادمة في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت مقررة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 مارس (11:00 صباحًا بتوقيت نيويورك).
وفي 3 يناير الماضي، نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية مباغتة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وفقاً للمزاعم الأمريكية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع
-
واشنطن تستضيف الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الخميس
-
قاضٍ أميركي يعرقل محاولة ترامب ترحيل طالب فلسطيني
-
الفاتيكان يعلن عدم مشاركته بمجلس السلام برئاسة ترامب
-
ويتكوف يشير إلى إحراز "تقدم هام" في محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا
-
القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم
-
ملك الدنمارك يبدأ زيارة رسمية إلى غرينلاند
-
مستجدات المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف