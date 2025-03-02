ماسك يؤيد انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة و"الناتو"

الوكيل الإخباري- أيد إيلون ماسك المشرف على إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية مبادرة انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة وحلف "الناتو".



وفي تعليقه على منشور لأحد المستخدمين في منصة "إكس" يقول إن الوقت قد حان للولايات المتحدة للخروج، كتب ماسك: "أنا أؤيد".



وفي وقت سابق، أعلن السيناتور الأمريكي الجمهوري مايك لي أن مبادرة خروج الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف تمويلها قد تم تقديمها إلى مجلس الشيوخ. وتتضمن المبادرة خروج الولايات المتحدة بشكل كامل من الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها، مما يعني أيضا وقف تمويلها من قبل واشنطن.

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بالإضافة إلى ذلك، تقترح المبادرة إلغاء الاتفاقية مع الأمم المتحدة التي تمنحها الحق في امتلاك مقر رسمي في نيويورك، كما ستسحب الحصانة الدبلوماسية من الموظفين الأمميين في الولايات المتحدة.



من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة عن استيائه من أنشطة حلف "الناتو".



وقبل انتخابه، هدد بخروج الولايات المتحدة من الحلف إذا لم تتحمل الدول الأوروبية الشريكة مسؤولية مالية أكبر.