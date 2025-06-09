ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر "فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة فتح المعابر.

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