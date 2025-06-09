ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

وقال إن فرنسا "متيقظة... وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر"، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم ستة فرنسيين فجر الاثنين.
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