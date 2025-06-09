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ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الإثنين، 09-06-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر "فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة فتح المعابر.

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وقال إن فرنسا "متيقظة... وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر"، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم ستة فرنسيين فجر الاثنين.

 
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