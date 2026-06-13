ماكرون يستضيف ترامب في قصر فرساي عقب قمة مجموعة السبع

10:01 م

الوكيل الإخباري- يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي الأربعاء، غداة مشاركتهما مع نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع عمل لقمة السبع التي تستضيفها فرنسا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى. اضافة اعلان





وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن العشاء الذي سيقام بعد اختتام القمة التي ستعقد من الاثنين إلى الأربعاء في مدينة إيفيان، هو وسيلة للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة في "مكان رفيع للصداقة الفرنسية الأميركية حيث تم توقيع المعاهدة التي كرستها عام 1783".



سيعقد ترامب اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى إيفيان الاثنين.



كما سيعقد اجتماعات ثنائية يومي الثلاثاء والأربعاء مع قادة قطر والإمارات ومصر والهند.



وأفاد المسؤول الأميركي رفيع المستوى الذي طلب عدم كشف هويته، بأن الرئيس الأميركي وزيلينسكي "قد يلتقيان على هامش" اجتماع العمل الذي سيعقد الثلاثاء، مشيرا إلى أن اجتماعا ثنائيا رسميا لم يكن مدرجا على جدول أعمال ترامب.



واعتبر أن الجمهوري البالغ 79 عاما هو الزعيم "الوحيد" القادر على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن من دون الخوض في تفاصيل الموضوع.



كما سعى إلى التقليل من شأن التوترات بين دونالد ترامب وحلفاء واشنطن بشأن التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي سيحضر العديد من قادته في فرنسا.





