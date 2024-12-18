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"مبتهجًا بجنازته".. مقرب يتحدث عن موقف لبشار الأسد مع شقيقه

بشار الاسد
بشار الاسد
الأربعاء، 18-12-2024 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   قال ريبال الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أنه غادر سوريا وهو في التاسعة من عمره، ونفى أن يكون والده متورطا في ارتكاب مجازر، وقال إنه اختلف مع بشار خلال المرة الوحيدة التي التقيا بها، وذلك عندما عاد إلى سوريا في التسعينيات.

وتابع ريبال قائلا: 'لقد وقفت في وجهه. وبعد بضعة أشهر حاولوا اغتيالي في مطار دمشق الدولي'."

ووصف ريبال بشار بأنه 'متعطش للسلطة ومضطرب'، مشيرا إلى أن الأخير 'كان في مزاج مبتهج في جنازة شقيقه الذي توفي في حادث سيارة وكان من المقرر أن يصبح الرئيس قبله. لقد توفي شقيقه للتو، وعندما كنت في الجنازة كان الناس يحملونه وهو يلوح بذراعيه وكأنه يقول: أنا التالي (في الرئاسة). هذا الرجل مضطرب ولا يملك أي رحمة أو تعاطف'."

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سكاي نيوز عربية

 
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