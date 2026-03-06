الجمعة 2026-03-06 02:41 ص

مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران

مجلس النواب الأميركي
مجلس النواب الأميركي
 
الجمعة، 06-03-2026 01:36 ص

الوكيل الإخباري-   رفض مجلس النواب الأميركي الخميس مسعى لوقف الحرب الجوية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، واشتراط موافقة الكونغرس على أي أعمال عدائية ضد إيران، مؤيدا بذلك الحملة العسكرية للرئيس الجمهوري في اليوم السادس من تصاعد الصراع.

اضافة اعلان


وجاءت نتيجة التصويت 219 صوتا مقابل 212 في مجلس النواب، حيث يسيطر الجمهوريون، حلفاء ترامب، على أغلبية ضئيلة من المقاعد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي أضرار كبيرة بمباني وسط إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية الأخيرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)

مجلس النواب الأميركي

عربي ودولي مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية الامن العام : الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع اخشاب بالقويسمة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية وفاة مواطن على يد زوجته بعمان والامن العام يبحث عن الجانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز



 






الأكثر مشاهدة