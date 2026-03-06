مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- رفض مجلس النواب الأميركي الخميس مسعى لوقف الحرب الجوية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، واشتراط موافقة الكونغرس على أي أعمال عدائية ضد إيران، مؤيدا بذلك الحملة العسكرية للرئيس الجمهوري في اليوم السادس من تصاعد الصراع.

