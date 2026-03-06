مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران

وجاءت نتيجة التصويت 219 صوتا مقابل 212 في مجلس النواب، حيث يسيطر الجمهوريون، حلفاء ترامب، على أغلبية ضئيلة من المقاعد.
-
أخبار متعلقة
-
أضرار كبيرة بمباني وسط إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية الأخيرة
-
السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)
-
ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام
-
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم
-
رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز
-
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
-
مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة
-
ترامب: ندعم أي هجوم يشنه الأكراد على إيران