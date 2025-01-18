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مجهول يقتل قاضيين ويجرح ثالث في المحكمة العليا في طهران وينتحر

محكمة في طهران .. تعبيرية
محكمة في طهران .. تعبيرية
السبت، 18-01-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-  قتل قاضيان وأصيب ثالث بهجوم مسلح أطلق النار على قضاة المحكمة العليا الإيرانية في طهران، قبل أن ينتحر.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المهاجم قام بإطلاق النار من مسدس في ساحة إيراك بالعاصمة طهران.
ولم تعرف بعد هوية المصابين وضحايا الحادث، وكذلك هوية المهاجم.

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وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشخص المهاجم ليس له أي قضية أمام المحكمة العليا، كما أنه ليس من موكلي فروع المحكمة. وفور وقوع العمل الإرهابي، يتم اتخاذ الإجراء للقبض على المسلح الذي سرعان ما أقدم على الانتحار".

ومن الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية إجراءات واسعة النطاق لتحديد ومحاكمة واعتقال ومحاكمة العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل سيئ السمعة والعملاء والجواسيس و"الجماعات الإرهابية." حسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

روسيا اليوم

 
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