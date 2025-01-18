مجهول يقتل قاضيين ويجرح ثالث في المحكمة العليا في طهران وينتحر

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المهاجم قام بإطلاق النار من مسدس في ساحة إيراك بالعاصمة طهران.
ولم تعرف بعد هوية المصابين وضحايا الحادث، وكذلك هوية المهاجم.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية إجراءات واسعة النطاق لتحديد ومحاكمة واعتقال ومحاكمة العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل سيئ السمعة والعملاء والجواسيس و"الجماعات الإرهابية." حسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.
روسيا اليوم
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