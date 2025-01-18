مجهول يقتل قاضيين ويجرح ثالث في المحكمة العليا في طهران وينتحر

الوكيل الإخباري- قتل قاضيان وأصيب ثالث بهجوم مسلح أطلق النار على قضاة المحكمة العليا الإيرانية في طهران، قبل أن ينتحر.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المهاجم قام بإطلاق النار من مسدس في ساحة إيراك بالعاصمة طهران.

ولم تعرف بعد هوية المصابين وضحايا الحادث، وكذلك هوية المهاجم.

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