 
السبت 2024-11-09 10:49 م
 

محافظ بعلبك الهرمل: 16 شهيدا في غارات إسرائيلية جديدة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 09-11-2024 08:32 م
الوكيل الإخباري-   قال محافظ بعلبك الهرمل إن 16 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على بلدتي الكنيسة وحدث بعلبك بالبقاع شرقي لبنان.اضافة اعلان


وقال مراسل الجزيرة إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي دبين والمحمودية جنوبي لبنان.
 
gnews

أحدث الأخبار

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

اغنام

أخبار محلية وزير الزراعة يؤكد ضرورة تعديل آليات تصدير الأغنام

علم قطر

عربي ودولي الخارجية القطرية: التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة

تعبيرية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين من المسعفين في غارات إسرائيلية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ارشيفية

عربي ودولي الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء عمليته البرية بلبنان

ارجيلة

أخبار محلية توجيه من رئيس الوزراء بشأن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة

تعبيرية

أخبار محلية يوم طبي مجاني في العقبة



 


الأكثر مشاهدة