محافظ بعلبك الهرمل: 16 شهيدا في غارات إسرائيلية جديدة

08:32 م

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الوكيل الإخباري- قال محافظ بعلبك الهرمل إن 16 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على بلدتي الكنيسة وحدث بعلبك بالبقاع شرقي لبنان. اضافة اعلان





وقال مراسل الجزيرة إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي دبين والمحمودية جنوبي لبنان.