مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض محبط وخيارات محدودة بشأن إيران

وبحسب المسؤولين، ترى الإدارة الأميركية أن استمرار مرور ملايين براميل النفط يومياً عبر مضيق هرمز يؤكد أن إيران لا تسيطر على المضيق، معتبرة أنه "مفتوح أمام الجميع".
وأضافت المصادر أن طلب أو تلقي ضمانات من إيران لعبور مضيق هرمز محظور على المواطنين والكيانات الأميركية، مشيرة إلى أن الجهات الأجنبية التي تطلب أو تتلقى مثل هذه الضمانات قد تتعرض لعقوبات أميركية.
وأكد المسؤولون أن موقف الإدارة يتمثل في أن مضيق هرمز، "كما قال الرئيس"، مغلق أمام إيران ومفتوح أمام بقية دول العالم.
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