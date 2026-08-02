مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض محبط وخيارات محدودة بشأن إيران

09:28 م

الوكيل الإخباري- كشفت مجلة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والبيت الأبيض، أن فريق ترمب بات يعتقد أن التوصل إلى مخرج مناسب للأزمة الحالية قبل انتخابات نوفمبر بات أمراً غير مرجح. اضافة اعلان





وبحسب المسؤولين، ترى الإدارة الأميركية أن استمرار مرور ملايين براميل النفط يومياً عبر مضيق هرمز يؤكد أن إيران لا تسيطر على المضيق، معتبرة أنه "مفتوح أمام الجميع".



وأضافت المصادر أن طلب أو تلقي ضمانات من إيران لعبور مضيق هرمز محظور على المواطنين والكيانات الأميركية، مشيرة إلى أن الجهات الأجنبية التي تطلب أو تتلقى مثل هذه الضمانات قد تتعرض لعقوبات أميركية.



وأكد المسؤولون أن موقف الإدارة يتمثل في أن مضيق هرمز، "كما قال الرئيس"، مغلق أمام إيران ومفتوح أمام بقية دول العالم.





