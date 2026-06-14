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مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الانسحاب من جنوب لبنان "ليس مطروحا في الوقت الحالي"، مؤكدين أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستخضع لدراسة لاحقة.اضافة اعلان


وأضاف المسؤولون أن إسرائيل ستبحث إمكانية الانسحاب من جنوب لبنان بشكل تدريجي وبشروط محددة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.
 
 


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