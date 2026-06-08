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مسؤول أميركي: لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران

ايران
إيران
 
الإثنين، 08-06-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-    قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت، صباح الاثنين، على إيران.

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ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري أميركي قوله: “الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران”.

 
 


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