مسؤول أميركي يكشف موعد انتهاء التصعيد مع إيران ​

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي، إن التصعيد الحالي قد يستمر يوما أو يومين، أو أسبوعا، أو شهرا، وذلك اعتمادا على ما إذا كانت إيران ستواصل مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

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وأضاف المسؤول الأميركي لموقع "أكسيوس": "سنلقنهم درسا قليلا حتى يفهموا أننا لسنا نمزح".



وأضاف الموقع أن الإدارة الأميركية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرا إلى أن مسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران.



وبحسب "أكسيوس" فإن الحرب التي بدأت بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية، وتدمير ما تبقى من برنامجها النووي، تحولت إلى مواجهة مفتوحة تتمحور حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.



وأشار الموقع إلى أن المسار الدبلوماسي تعثر حاليا، فيما عاد الضغط العسكري ليشكل محور استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عقب تبادل الهجمات الذي أعقب استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز.



ولفت النظر إلى أن الولايات المتحدة شنت جولة ثانية من الضربات قرب المضيق، شملت للمرة الأولى منذ أشهر أهدافا للبنية التحتية داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين، مؤكدة تمسكها بموقفها بشأن السيطرة على المضيق.



وذكر الموقع أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية أصبحت هدفا رئيسيا لإدارة ترامب، في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما تعتبر إيران أن الحفاظ على نفوذها في المضيق يمثل ورقة أساسية في أي اتفاق لإنهاء الحرب.



وأشار "أكسيوس" إلى أن الخلاف بشأن بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بالمضيق أسهم في انهيار الاتفاق، إذ اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاكه من خلال توجيه السفن عبر المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية دون موافقة طهران.



وأضاف أن الإدارة الأميركية ترى أن لديها هامشا أوسع لتصعيد العمليات، بعد تمكن مئات ناقلات النفط من عبور مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما خفف مخاوفها من ارتفاع حاد وفوري في أسعار النفط.