مصادر إيرانية تعلن مقتل 15 ضابطا وجنديا منذ بدء المواجهة

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.
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