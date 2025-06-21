مصادر إيرانية تعلن مقتل 15 ضابطا وجنديا منذ بدء المواجهة

09:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735054 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وكالة نور نيوز الإيرانية إن 15 ضابطا وجنديا من قوات الدفاع الجوي قتلوا في المواجهة مع إسرائيل. اضافة اعلان





ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.

