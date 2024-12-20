مصادر تركية تكشف تفاصيل زيارة أردوغان "المحتملة" إلى سوريا

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر صحفية تركية، الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وذكرت صحيفة تركيا الرسمية، نقلاً عن مصادر سورية، أن أردوغان قد يقوم بزيارة "تاريخية" إلى دمشق في غضون الأسبوعين المقبلين.



وأوضحت الصحيفة أن جدول زيارة أردوغان المحتملة قد يشمل أداء الصلاة في الجامع الأموي ولقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني.



وأشارت في السياق ذاته إلى أن فريقًا مشتركًا من هيئة المطارات الحكومية والخطوط الجوية التركية وصل، الخميس، إلى دمشق لإجراء اختبارات وفحوصات تتعلق بسلامة الطيران في مطاري دمشق وحلب الدوليين.



وكانت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية" قد أفادت بأن الخطوط الجوية التركية أدرجت مطاري دمشق وحلب ضمن وجهاتها من إسطنبول.



وكان الرئيس التركي قد صرّح في وقت سابق بأن وزير الخارجية سيزور سوريا قريبًا لمناقشة "الهيكل الجديد".