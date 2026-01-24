السبت 2026-01-24 02:18 م

مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي

السبت، 24-01-2026 01:28 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر مطلع إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة استؤنفت السبت في أبوظبي.اضافة اعلان


وبدأت المحادثات الثلاثية النادرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات في الإمارات أمس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ممثلين كبارا من القوات المسلحة والمخابرات العسكرية الأوكرانية سينضمون إلى المحادثات اليوم السبت.
 
 


