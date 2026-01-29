مصرع 15 شخصا بينهم نائب بتحطم طائرة في كولومبيا

ووفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية. قالت هيئة الطيران المدني الكولومبية، إن الطائرة أقلعت من مدينة "كوكوتا" الحدودية متجهة إلى مدينة "أوكانيا"، قبل أن ينقطع الاتصال بها عند اقترابها من وجهتها، مؤكدة أنه "لا ناجين" من الحادث.
وأوضحت السلطات أن الطائرة من طراز "بيتش كرافت 1900" ذات محركين تشغلها شركة الطيران الحكومية "ساتينا"، مشيرة إلى تفعيل بروتوكولات البحث والإنقاذ فور فقدان الاتصال.
وتقع منطقة الحادث في نطاق جبلي وعر قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية وتعرف بظروفها الجوية المتقلبة، ما يتسبب بين الحين والآخر في حوادث جوية، خصوصا للطائرات الصغيرة المستخدمة في الرحلات الداخلية والإقليمية.
