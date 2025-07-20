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مصر: إحباط مخطط لـ(حسم) ومقتل مسلحين ومدني بالقاهرة

مصر
مصر
 
الأحد، 20-07-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد أن مداهمة استهدفت إحباط مخطط "إرهابي" منسوب إلى حركة "حسم" المسلحة، أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين ومدني.

وقالت الوزارة في بيان إنه خلال مداهمة "وكر الإرهابيَين" في حي بولاق الدكرور قرب وسط القاهرة، "بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة"، ما أدى إلى مقتل أحد المارة قبل أن يتم إطلاق النار عليهما وقتلهما.

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تم تنظيم المداهمة بناء على معلومات استخبارية حديثة تفيد بأن حركة "حسم" التي تعتبرها مصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، تعمل على "الإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية"، بحسب المصدر نفسه.

 

 وذكر البيان أسماء خمسة من قادة المخطط المفترض، وهم جميعا أعضاء في حركة "حسم"، وجميعهم محكومون غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تنفيذ سلسلة من الهجمات بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي عام 2013.

 
 
gnews

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