مصر: إحباط مخطط لـ(حسم) ومقتل مسلحين ومدني بالقاهرة

وقالت الوزارة في بيان إنه خلال مداهمة "وكر الإرهابيَين" في حي بولاق الدكرور قرب وسط القاهرة، "بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة"، ما أدى إلى مقتل أحد المارة قبل أن يتم إطلاق النار عليهما وقتلهما.
تم تنظيم المداهمة بناء على معلومات استخبارية حديثة تفيد بأن حركة "حسم" التي تعتبرها مصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، تعمل على "الإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية"، بحسب المصدر نفسه.
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