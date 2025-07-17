مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى وضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية دور العبادة، وعدم المساس، بأي شكل من الأشكال، بالأماكن المقدسة.
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