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مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة
 
الخميس، 17-07-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري- أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف دور العبادة في قطاع غزة، من مساجد وكنائس، وآخرها كنيسة دير اللاتين في غزة، في جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.اضافة اعلان


وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى وضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية دور العبادة، وعدم المساس، بأي شكل من الأشكال، بالأماكن المقدسة.
 
 
gnews

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