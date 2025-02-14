مصر تشدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إلى أن رئيس المجلس الأوروبي ثمن الدور المحوري لمصر في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي.
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