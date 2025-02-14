مصر تشدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية، حرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، مؤكدة على موقفها الثابت حيال موضوع الإعمار فى غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.