مصر تنفي مزاعم استعدادها لتهجير نصف مليون فلسطيني إلى سيناء

وأكدت الهيئة وفق ما نقلت وكالة الشرق الأوسط للأنباء، كذب تلك الادعاءات واصفة إياها بـ"الباطلة"، مشيرة إلى أنها تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وختمت الهيئة في تصريحها بأن الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، من دون مغادرة أي فلسطيني، ووافقت عليها القمة بالإجماع.
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