مصر .. قرار رسمي تجاه الناشط علاء عبد الفتاح

وعبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة السجن حاليًا، مُدرج بقوائم الإرهاب منذ سبتمبر 2019.
وذكر المحامي خالد علي، الموكّل بالدفاع عن عبد الفتاح، أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن التحريات أفادت بعدم ضلوع عبد الفتاح في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية.
وأوضح أن القرار يترتّب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، بما في ذلك المنع من السفر، وتجميد الأموال، والمنع من تولي الوظائف العامة، وغيرها من العقوبات.
وألقت الشرطة المصرية القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات.
روسيا اليوم
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