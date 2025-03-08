 
السبت 2025-03-08 02:07 م
 

مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته بعد إغلاقه لصيانة المدرج

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أرشيفية
 
السبت، 08-03-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري- أعلن الطيران المدني الكويتي عن استئناف مطار الكويت الدولي رحلاته بعد إغلاق مؤقت للصيانة.

وأشار الطيران المدني، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الإغلاق يعود إلى أسباب فنية طارئة متعلقة بصيانة المدرج.

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وأوضح أنه تم تحويل 3 رحلات إلى المطارات المجاورة، وتأخير 4 رحلات أخرى ستتم إعادة جدولتها لضمان وصولها إلى الكويت في أقرب وقت ممكن.

 

RT

 
 
gnews

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